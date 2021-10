G20: dichiarazione finale, continueremo ad affrontare conseguenze pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 restano determinati ad utilizzare tutti gli strumenti disponibili per tutto il tempo necessario per affrontare le conseguenze negative della pandemia di Covid-19. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit, secondo cui si continuerà a rivolgere l’attenzione, in particolare, verso le categorie più colpite, come donne, giovani e lavoratori informali e poco qualificati, e contro le disuguaglianze. “Nel 2021, l'attività economica globale si è ripresa a un ritmo sostenuto, grazie all'introduzione di vaccini e al continuo sostegno politico. Tuttavia, la ripresa rimane molto divergente tra e all'interno dei Paesi ed esposta a rischi al ribasso, in particolare la possibile diffusione di nuove varianti di Covid-19 e ritmi di vaccinazione irregolari”, si legge nella dichiarazione. “Continueremo a sostenere la ripresa, evitando il ritiro prematuro delle misure di sostegno, preservando la stabilità finanziaria e la sostenibilità di bilancio a lungo termine e salvaguardando dai rischi di ribasso e dalle ricadute negative. Le banche centrali stanno monitorando da vicino le attuali dinamiche dei prezzi. Agiranno secondo necessità per adempiere ai loro mandati, compresa la stabilità dei prezzi, esaminando al contempo le pressioni inflazionistiche laddove sono transitorie e rimanendo impegnati a una chiara comunicazione delle posizioni politiche”, prosegue il documento. (segue) (Res)