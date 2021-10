G20: dichiarazione finale, continueremo ad affrontare conseguenze pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20, inoltre, confermano di voler restare “vigili sulle sfide globali che stanno impattando” sulle loro “economie, come le interruzioni nelle catene di approvvigionamento. Lavoreremo insieme per monitorare e affrontare questi problemi man mano che le nostre economie si riprenderanno e per sostenere la stabilità dell'economia globale”. Le principali economie del mondo, inoltre, si impegnano “a portare avanti l'agenda lungimirante stabilita nel piano d'azione del G20 aggiornato nell'aprile del 2021 e accogliamo con favore il quarto rapporto sui progressi. Riaffermiamo gli impegni sui tassi di cambio assunti dai nostri ministri delle finanze e governatori delle banche centrali nell'aprile del 2021”. (Res)