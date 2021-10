Fisco: Gasparri, grazie a FI consistente riduzione tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla manovra di bilancio "emerge un'indicazione chiara da sempre sollecitata da Forza Italia: la riduzione consistente delle tasse. Il confronto parlamentare ci consentirà di scendere nei dettagli. Positivo è anche l'avvio del superamento del reddito di cittadinanza, non lo si è voluto abolire per utilizzare diversamente i soldi da destinare a vere politiche sociali, ma si comincia a intravedere un'inversione di rotta". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia, che aggiunge: "è stato un grande fallimento grillino. Un grande inganno che andrà cancellato per utilizzare quei soldi a sostegno dei veri poveri, delle famiglie con disabili, delle pensioni al minimo da adeguare. Ma bisogna consolidare tutti i bonus del comparto edilizio. Vanno confermati nella loro interezza e per una lunga prospettiva. È positivo che il governo abbia confermato questa misura nella manovra ma sarà il parlamento il luogo dove la potenzieremo e la estenderemo. Per Forza Italia è una assoluta priorità". (Com)