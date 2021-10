G20: dichiarazione finale, impegno per garantire accesso equo a vaccini efficaci contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G20 si impegnano ad aumentare gli sforzi per garantire un accesso tempestivo ed equo a vaccini efficaci contro il Covid-19, soprattutto nei Paesi a medio e basso reddito. E’ uno dei punti contenuti nella dichiarazione finale del vertice del G20, che si chiude oggi a Roma. I leader globali, si legge, riconoscono che i vaccini sono tra gli strumenti più importanti a disposizione per combattere la pandemia. I Paesi del G20 si impegnano ad adottare misure per contribuire ad aumentare la fornitura di vaccini e prodotti medici essenziali nei paesi in via di sviluppo e rimuovere i relativi vincoli di approvvigionamento e finanziamento, con l’obiettivo di vaccinare almeno il 40 per cento della popolazione in tutti i paesi entro la fine del 2021 e il 70 per cento entro la metà del 2022. I leader si impegnano inoltre a rafforzare le strategie globali per sostenere la ricerca e lo sviluppo, nonché per garantire una produzione e distribuzione rapida ed equa in tutto il mondo, anche rafforzando le catene di approvvigionamento e ampliando e diversificando la capacità di produzione globale di vaccini a livello locale e regionale. (Res)