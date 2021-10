Iv: Renzi ai giovani, bisogna avere il coraggio di andare controcorrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un abbraccio ai ragazzi della scuola di cultura politica di Davide Faraone. Come si riconoscono quelli che davvero amano la politica? Da iniziative come questa". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo alla terza edizione della scuola di politica under 30 "Futura", ideata dal presidente dei senatori di Italia viva Davide Faraone, a Palermo. "È molto più difficile avere idee e parlarne che mettere un like - ha continuato Renzi -. A che cosa servono queste iniziative? Aprite un qualunque sito internet e vedrete che formazione e competenza significano che oggi c’è Draghi e non Conte con Biden, la differenza è tra chi segue l’onda e chi si mette controcorrente. Dopo le polemiche sullo Zan, abbiate il coraggio di andare controcorrente sempre, abbiate sempre il coraggio di difendere le vostre idee, non seguite l’onda, andate avanti con le vostre opinioni. La politica ha la P maiuscola, il populismo la p minuscola. Il futuro siete voi ragazzi, ci rivediamo a Ventotene con la scuola di politica meritare l’Europa". (Rin)