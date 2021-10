G20: dichiarazione finale, impegno a mantenere surriscaldamento entro gli 1,5 gradi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 si impegnano a mantenere il surriscaldamento medio globale ben sotto i 2 gradi Celsius e a limitarlo a 1,5 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice del G20 in corso a Roma. “Ci impegniamo ad affrontare la minaccia critica e urgente del cambiamento climatico e a lavorare insieme per garantire una Cop26 di successo a Glasgow. A tal fine, riaffermiamo il nostro impegno per la piena ed effettiva attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul clima e dell'Accordo di Parigi”, si legge nel documento. “Riconosciamo che gli impatti del cambiamento climatico a 1,5 gradi Celsius sono molto inferiori rispetto a 2 gradi Celsius. Mantenere l’obiettivo di 1,5 gradi a portata di mano richiederà azioni e impegno significativi ed efficaci da parte di tutti i Paesi, tenendo conto di diversi approcci, attraverso lo sviluppo di chiari percorsi nazionali che allineino l'ambizione a lungo termine con obiettivi a breve e medio termine”, prosegue la dichiarazione. “Attendiamo con impazienza una Cop26 di successo”, si legge nella dichiarazione.(Res)