G20: dichiarazione finale, positivo stanziamento 45 miliardi di dollari per Paesi a basso reddito

- I Paesi del G20 accolgono con favore lo stanziamento di 45 miliardi di dollari di contributi volontari da destinare ai Paesi più bisognosi con l’obiettivo di arrivare a quota 100 miliardi. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G20, secondo cui si chiede al Fondo monetario internazionale (Fmi) di istituire un nuovo Fondo di resilienza e sostenibilità per fornire finanziamenti a lungo termine a prezzi accessibili per aiutare i Paesi a basso reddito, anche nel continente africano, i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e paesi vulnerabili a reddito medio per ridurre i rischi per la futura stabilità della bilancia dei pagamenti, compresi quelli derivanti da pandemie e cambiamenti climatici”. Positivi, inoltre, secondo i leader, i progressi compiuti nell'ambito dell'Iniziativa per la sospensione del servizio del debito del G20, che è stata concordata anche dal Club di Parigi. “Le stime preliminari indicano almeno 12,7 miliardi di dollari di servizio del debito totale differito, nell'ambito di questa iniziativa, tra maggio 2020 e dicembre 2021, a beneficio di 50 Paesi”, si legge nella dichiarazione, rimarcando l’impegno “a intensificare gli sforzi per implementarlo in modo tempestivo, ordinato e coordinato”. (Res)