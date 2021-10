G20: Biden, accordo Usa-Ue su dazi limiterà accesso Cina a nostri mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo tra Stati Uniti e Unione europea per la sospensione dei dazi su acciaio e alluminio “limiterà l’accesso ai nostri mercati di Paesi come la Cina, in cerca di ‘acciaio sporco’”. Lo ha dichiarato il presidente degli Usa Joe Biden, annunciando i dettagli dell’intesa assieme alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine della seconda giornata di lavori del vertice G20 di Roma. Biden ha ricordato come quello dell’acciaio e dell’alluminio sia uno dei settori a più alta produzione di carbonio e ha attaccato i Paesi che danneggiano l’ambiente attraverso il “dumping”. Gli Stati Uniti e l’Unione europea, ha sottolineato il capo della Casa Bianca, sono uniti nell’affrontare i più importanti problemi dell’agenda attuale e cercano di lavorare sugli interessi condivisi. Biden ha ricordato in tal senso il lavoro comune per risolvere la disputa tra le compagnie Boeing e Airbus, la collaborazione contro la pandemia di Covid-19 e ora quella sul contrasto ai cambiamenti climatici. “Solo le democrazie offrono soluzioni valide”, ha sottolineato il presidente aggiungendo che Usa e Ue resteranno “stretti amici e partner”.(Res)