G20: dichiarazione finale, impegno per garantire sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 si impegnano a garantire la sicurezza energetica, mentre agiscono per fare fronte al cambiamento climatico. E’ quanto si legge nella dichiarazione finale del vertice del G20, che si chiude oggi a Roma. I leader globali si impegnano a garantire una transizione equa e ordinata dei sistemi energetici che garantisca l'accessibilità anche per le famiglie e le imprese più vulnerabili. I Paesi del G20 si impegnano a rimanere vigili sull'evoluzione dei mercati dell'energia, tenendo conto delle tendenze e promuovendo un dialogo intenso. Il G20, si legge, faciliterà un dialogo tra produttori e consumatori per rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la stabilità dei mercati dell'energia. I grandi della terra sottolineano l'importanza di mantenere flussi di energia ininterrotti da varie fonti, fornitori e rotte, ed esplorare percorsi per una maggiore sicurezza energetica e stabilità dei mercati, promuovendo al contempo mercati energetici internazionali aperti, competitivi e liberi.(Res)