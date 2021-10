G20: dichiarazione finale, garantire nuove regole tassazione globale entro 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G20 chiedono di sviluppare rapidamente tutti i meccanismi necessari in merito all’accordo sulla tassazione internazionale al fine di garantire che le nuove regole entrino in vigore a livello globale nel 2023. È quanto si legge nella dichiarazione finale del summit del G20. L’accordo sulla tassazione globale “è un traguardo storico attraverso il quale stabiliremo un sistema fiscale internazionale più stabile ed equo”, si legge nel documento. “Prendiamo atto del rapporto dell'Ocse sui Paesi in via di sviluppo e sul quadro inclusivo dell'Ocse/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Beps) che identifica i progressi compiuti dai paesi in via di sviluppo e le possibili aree in cui gli sforzi di mobilitazione delle risorse nazionali potrebbero essere sostenuti ulteriormente". (Res)