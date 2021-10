G20: von der Leyen, accordo su dazi pietra miliare del rinnovato partenariato Usa-Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per la sospensione dei dazi su acciaio e alluminio è una “pietra miliare” del rinnovato partenariato tra Stati Uniti e Unione europea e dell’impegno globale a decarbonizzare l’industria dell’acciaio. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a margine dei lavori della seconda giornata del vertice G20 di Roma. Von der Leyen ha ricordato come la produzione di acciaio sia una delle attività a maggiore impiego di emissioni di carbonio e vada resa sostenibile. In questo senso va l’accordo tra Stati Uniti e Unione europea, che si sono impegnati ad assicurare una produzione a lungo termine di acciaio a basso uso di carbonio: si tratta, ha osservato, di un “passo in avanti importante per la neutralità climatica”. La presidente della Commissione Ue ha poi ricordato i progressi nelle relazioni transatlantiche, facendo riferimento anche all’accordo sulla tassazione minima globale. Ora, ha aggiunto, il commercio tra Ue e Usa dovrebbe tornare ai livelli antecedenti i dazi, poiché anche la Commissione proporrà la sospensione dei dazi a sua volta imposti dall’Unione europea e interromperà la relativa disputa in sede di Organizzazione mondiale del commercio (Omc).(Res)