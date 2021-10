G20: imprenditore Brunello Cucinelli lancia appello per modello economico più sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore italiano Brunello Cucinelli, fondatore dell'omonima azienda, ha invitato i leader del G20 a guidare il mondo intero verso modello di economia e società più sostenibile e umano. Cucinelli ha partecipato a un side event incentrato sul tema della collaborazione pubblico-privata nell’ambito della transizione ecologica, organizzato dalla presidenza italiana nel quadro del secondo giorno del vertice. Nel suo intervento, Cucinelli ha raccontato la storia della sua formazione, dagli anni della gioventù vissuti a contatto con la natura al successo come imprenditore. La lezione principale appresa durante gli anni della formazione, ha spiegato Cucinelli, è che il profitto deve essere accompagnato dalla dignità economica e morale restituita a tutte le persone. Cucinelli ha ricordato che tali princìpi lo guidano anche nella conduzione della sua azienda, per far incontrare l’umanesimo e lo sviluppo tecnologico. Cucinelli ha quindi invitato i Leader del G20 a guidare il mondo intero verso modello di economia e società più sostenibile e umano. Cucinelli ha anche dedicato un ringraziamento al presidente del Consiglio, Mario Draghi. “L’Italia è tornata credibile”, ha detto Cucinelli, “la ringrazio dal profondo del mio cuore, presidente Draghi”. Brunello Cucinelli ha ricevuto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero per il suo impegno a favore di un modello di “capitalismo umanistico”, frutto dell’integrazione delle tematiche sociali ed ambientali nei processi produttivi.(Inn)