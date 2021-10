G20: Johnson, responsabilità di aiutare persone a rischio in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo la responsabilità di aiutare coloro che sono più a rischio in Afghanistan sotto il regime dei talebani, in particolare donne e ragazze. Lo ha dichiarato il premier britannico, Boris Johnson, scrivendo su Twitter durante la seconda giornata di lavori del G20 a Roma. "Il Regno Unito darà 50 milioni di sterline a tale scopo e invito il G20 a dare priorità ai diritti delle donne e delle ragazze in tutti gli sforzi internazionali per lo sviluppo", ha dichiarato il premier britannico. (Rel)