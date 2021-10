G20: Usa-Turchia, Biden ribadisce a Erdogan preoccupazione per S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha espresso all'omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, il desiderio di mantenere relazioni costruttive e di superare i disaccordi, ma ha sottolineato che Washington resta "preoccupata" per il possesso del sistema missilistico russo S-400 da parte di Ankara, definita "un'importante alleata all'interno Nato". Lo si legge nella nota della Casa Bianca diramata al termine dell'incontro tra i due, avvenuto a margine dei lavori della seconda giornata del vertice del G20 di Roma. Biden ed Erdogan hanno discusso "del processo politico in Siria, della consegna di aiuti umanitari in Afghanistan, delle elezioni in Libia, della situazione nel Mediterraneo orientale e degli sforzi diplomatici nel Caucaso". Il presidente statunitense ha confermato il partenariato di difesa con la Turchia e l'importanza di quest'ultima come alleato all'interno della Nato, "ma ha anche sottolineato le preoccupazioni degli Stati Uniti per il possesso del sistema missilistico russo S-400 da parte di Ankara". Biden ha inoltre "evidenziato l'importanza di forti istituzioni democratiche, del rispetto per i diritti umani e dello stato di diritto per la pace e la prosperità". (Res)