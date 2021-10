Milano: sparatoria a Pero dopo una rissa in un bar, 38enne ferito alla gamba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera intorno alle 22.45, i carabinieri della compagnia di Rho sono intervenuti a Pero, in via Sempione, in quanto, pochi minuti prima, un cittadino rumeno di 38 anni era stato colpito da un proiettile alla coscia sinistra. I militari intervenuti sul posto hanno accertato che l’uomo, in seguito a un litigio per futili motivi con altre due persone all’interno di un bar, era stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro e, immediatamente dopo, uno dei due aggressori aveva esploso due colpi di arma da fuoco, uno dei quali lo aveva raggiunto alla gamba. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Carlo, dove si trova tuttora ricoverata, non in pericolo di vita. Sul posto sono stati rinvenuti due bossoli e un proiettile inesploso, indagano i carabinieri. (Rem)