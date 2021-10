Spagna: ministro Bolanos, accordo con Pnv ed Erc su bilancio è un passo molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dal governo spagnolo sul progetto di bilancio con il Partito nazionalista basco (Pnv) e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) è un "passo molto importante" per consentire al Paese di avere una "ripresa giusta". Lo ha affermato il ministro della Presidenza e dei Rapporti con il Parlamento, Felix Bolanos, che ha partecipato all'inaugurazione del 12mo Congresso regionale del Partito socialista operaio spagnolo di Castilla-La Mancia a Toledo. Secondo Bolanos sono conti pubblici ai quali dovrebbero aderire "tutti coloro che vogliono che la Spagna faccia bene" in quanto prevedono una serie di misure importanti come gli aiuti ai giovani per gli alloggi, l'aumento del salario minimo e delle pensioni, e degli stipendi di tutti i dipendenti pubblici. Il governo, inoltre, ha stabilito "il più grande stanziamento della storia" per le borse di studio in modo che "se hai talento, studi e puoi contribuire al nostro paese", ha spiegato Bolanos. "Dobbiamo accompagnare la crescita economica che verrà", ha spiegato il ministro della Presidenza, insistendo sul fatto che a differenza di altre crisi in cui lo Stato sociale è stato tagliato, in questa "ne stiamo uscendo rafforzandolo". (Spm)