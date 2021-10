G20: bilaterale tra Di Maio e la sudafricana Pandor a margine del vertice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un incontro con l’omologa del Sudafrica, Grace Naledi Mandisa Pandor, a margine della seconda giornata di lavori del vertice G20 di Roma. Lo rende noto la Farnesina su Twitter. Nel messaggio si sottolinea “l’ottimo” stato delle relazioni bilaterali e si ricorda come il Sudafrica sia il principale partner economico italiano in Africa subsahariana. Il Sudafrica è inoltre “un attore chiave per lo sviluppo della regione, anche quale unico membro africano del G20”.(Res)