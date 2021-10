G20: Macron, Cop26 deve avere successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza delle Nazioni Unite sul clima Cop26 deve avere successo. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo intervento alla sessione dedicata a clima e ambiente al summit del G20 a Roma. “Di fronte al riscaldamento globale, gli Stati del mondo hanno ancora l'opportunità di rivedere i loro piani al rialzo. Al G20, prima della Cop26 dove nulla è deciso in anticipo, porto un messaggio chiaro: La COP26 può avere successo, deve avere successo. E dobbiamo fare in modo di avere tutti i mezzi necessari per arrivarci”, ha detto il titolare dell’Eliseo. “La Cop26 avrà successo se il taglio delle emissioni di CO2 accelererà in tutti i Paesi. Ho preso un impegno in merito per la Francia, verrà mantenuto. Invito anche i nostri partner a parteciparvi”, ha detto Macron. “La Cop26 avrà successo se agiamo per mettere da parte i combustibili fossili. La Francia è già impegnata a porre fine alla produzione di petrolio e gas sul suo territorio. Stiamo lavorando per sviluppare soluzioni sostenibili come l'idrogeno verde”, ha ricordato il capo dello Stato francese. La Cop26 avrà successo se i Paesi con più risorse mobiliteranno 100 miliardi di dollari per sostenere la transizione di quelli con meno risorse a disposizione. La Francia sta facendo la sua parte stanziando più di 7 miliardi all'anno a questa transizione nel mondo”, ha detto il presidente. (segue) (Res)