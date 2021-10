G20: Macron, Cop26 deve avere successo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cop26, ha aggiunto Macron, “avrà successo se verrà concretamente rafforzata la tutela della natura, un’alleata essenziale di fronte ai cambiamenti climatici. In Francia, il 30 per cento del territorio sarà protetto all'inizio del 2022. Invito i nostri partner ad agire per preservare il nostro patrimonio vitale”. Infine, il presidente francese, ha rimarcato l’importanza di porre fine alla deforestazione. “La Francia è il primo Paese europeo ad aver adottato una strategia per combattere la deforestazione importata. Sono i polmoni del nostro pianeta che è ora di salvare. La Cop26 avrà successo se noi, Stati e organizzazioni internazionali, forniremo tutti i mezzi per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 con piani d'azione chiari e concreti. Mettiamoci in gioco. Agiamo ora, non domani”, ha concluso Macron. (Res)