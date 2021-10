Portogallo: Partito socialista propone 16 gennaio come data per elezioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Partito socialista (Ps) portoghese il 16 gennaio sarebbe la "data appropriata" per lo svolgimento delle elezioni politiche al fine di garantire le condizioni di governabilità adeguate alle esigenze del Paese "il più presto possibile". Lo ha affermato il vice segretario generale del Ps, Luis Carneiro, durante l'udienza tenuta con il presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa dopo che il capo dello Stato ha deciso di sciogliere il Parlamento in seguito alla bocciatura del progetto di bilancio il 27 ottobre scorso. Secondo fonti stampa, sette dei nove partiti con rappresentanza parlamentare hanno trasmesso a Marcelo Rebelo de Sousa la data del 16 gennaio come la più opportuna per il ritorno alle urne. (Spm)