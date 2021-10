Torino: Maccanti (Lega), 165 milioni per rilancio area industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il via libera del Mise al piano di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area industriale di Torino conferma "ulteriormente l'importanza della presenza della Lega al governo. L'accordo di programma da 165 milioni di euro tra Mise, Regione Piemonte, Comune di Torino, Anpal, Ice e Invitalia approvato dal ministro Giancarlo Giorgetti sarà utile per il rilancio dell'automotive e dell'aerospazio con la creazione di due hub di eccellenza tra ricerca e innovazione. Via libera così al piano di riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale del territorio di Torino". Lo afferma in una nota la deputata torinese della Lega Elena Maccanti, capogruppo in commissione Trasporti. (com)