Vaticano: Papa, facciamo riecheggiare la parola di Dio dentro di noi

- Far riecheggiare la parola di Dio dentro di noi e lasciarci trasformare dal suo amore. È quanto chiede Papa Francesco durante l'Angelus pronunciato questa mattina davanti a fedeli e pellegrini presenti in Piazza San Pietro. "Il Signore non cerca tanto degli abili commentatori delle Scritture – ammonisce il Santo Padre – ma cuori docili che, accogliendo la sua Parola, si lasciano cambiare dentro". Ecco perché, prosegue, "è così importante familiarizzare con il Vangelo, averlo sempre a portata di mano, leggerlo e rileggerlo, appassionarsene. Quando lo facciamo, Gesù, Parola del Padre, ci entra nel cuore, diventa intimo a noi e noi portiamo frutto in Lui". Il Pontefice commenta il vangelo di questa domenica, incentrato sull'incontro tra Gesù e lo scriba. Quest'ultimo chiede quale sia il primo dei comandamenti. Gesù non ha dubbi: amare Dio e i fratelli. L'espressione viene ripetuta due volte. Perché, si chiede il Papa, "nel dare il suo assenso, quello scriba sente il bisogno di ridire le stesse parole di Gesù?". Ecco la risposta. "Perché – afferma Bergoglio – la Parola del Signore non può essere ricevuta come una qualsiasi notizia di cronaca: va ripetuta, fatta propria, custodita. La tradizione monastica usa un termine audace ma molto concreto: la Parola di Dio va "ruminata". Possiamo dire che è così nutriente che deve raggiungere ogni ambito della vita: coinvolgere, come dice Gesù oggi, tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutta la forza. Deve risuonare, echeggiare dentro di noi. Quando c'è quest'eco interiore, significa che il Signore abita il cuore". Il Papa lancia un invito ai cristiani: "Ripetiamo le parole di Gesù – dice – facciamole risuonare in noi: "Amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutta la forza e il prossimo come me stesso". E chiediamoci: questo comandamento, orienta davvero la mia vita? Trova riscontro nelle mie giornate?". Infine, il consiglio: "Ci farà bene stasera, prima di addormentarci, fare l'esame di coscienza su questa Parola – conclude – vedere se oggi abbiamo amato il Signore e abbiamo donato un po' di bene a chi ci è capitato di incontrare". (Civ)