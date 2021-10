Ue-Australia: Michel con Morrison, focus su cooperazione, Covid e ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha incontrato il primo ministro dell'Australia, Scott Morrison, a margine del G20 a Roma, "come seguito al nostro incontro all'assemblea generale dellOnu che si era concentrato su Aukus", l'alleanza in difesa tra Usa, Australia e Regno Unito. Lo ha spiegato su Twitter Michel. "Abbiamo discusso della cooperazione Ue-Australia, della situazione nella regione indo-pacifica, della lotta al Covid a livello globale e dei nostri percorsi congiunti per la ripresa economica", ha spiegato Michel. (Res)