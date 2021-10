Grecia: leader opposizione Tsipras critica governo per aumento casi Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Atene sta abbandonando gli sforzi per contenere la diffusione del Covid-19: è l'accusa lanciata dal leader del partito d'opposizione greco Syriza, Alexis Tsipras, in una situazione di ripresa dei contagi in Grecia. Tsipras, scrivendo sui social network, ha accusato il governo di accondiscendere "alle idee dell'estrema destra e di coloro che sono contro i vaccini". "Il signor Mitsotakis e il suo governo hanno deciso di non affrontare la pandemia. Non hanno rafforzato il Sistema sanitario nazionale", ha dichiarato Tsipras parlando di un sistema "sull'orlo del collasso". In Grecia sono stati registrati 4.696 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dall'Organizzazione nazionale greca per la sanità pubblica (Eody). Nelle ultime 24 ore in Grecia sono state registrati 38 decessi per il Covid, portando il totale dei morti durante la pandemia a 15.894. La media età dei nuovi contagiati è di 39 anni, mentre l'età media dei deceduti è di 78 anni. La regione di Salonicco, nel nord della Grecia, è quella dove si registra il tasso più alto di contagi. (Gra)