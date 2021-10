© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell'Angelus in piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricordato la popolazione di Haiti che "vive in condizioni al limite". "Chiedo ai responsabili delle nazioni di sostenere il Paese, di non lasciarlo solo. E a voi di cercare notizie su Haiti e di pregare tanto", ha affermato. (Civ)