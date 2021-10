© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due combattenti curdi Peshmerga sono rimasti uccisi in un attacco dello Stato islamico (Is) nel governatorato di Kirkuk, a nord-est della capitale Baghdad, in Iraq. Lo riferisce il portale informativo “Shafaq”, secondo il quale l’attacco è avvenuto nell’area di Zarkat Zaraw. "Due combattenti Peshmerga sono rimasti uccisi in seguito all’attacco”, hanno affermato le forze di sicurezza in una dichiarazione.(Res)