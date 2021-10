Difesa: Mattarella, Tramat principale supporto in fasi più acute pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All’Associazione nazionale autieri d’Italia, promotrice del XXX Raduno, desidero esprimere l’apprezzamento della Repubblica per l’opera svolta dagli appartenenti all’Arma trasporti e materiali, in servizio e in congedo, al servizio del Paese". Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, tenente generale Vincenzo De Luca. "Un secolo fa, a Milano, alcuni giovani reduci dalla prima guerra mondiale decisero di fondare l’Associazione nazionale autieri per custodire e tramandare le tradizioni del neonato corpo automobilistico - ha ricordato il capo dello Stato -. Cent’anni or sono, un soldato caduto durante il conflitto mondiale e rimasto senza nome, compiva l’ultimo viaggio verso il Vittoriano con il contributo degli uomini e dei mezzi di quella che oggi è l’Arma trasporti. Ancora oggi l’Arma costituisce il principale strumento di supporto per la proiezione delle Forze operative nei teatri di crisi, oltre che di mobilità dei Reparti su tutto il territorio nazionale anche nelle missioni a sostegno alla collettività a seguito di calamità naturali, così come è avvenuto nelle fasi più acute della recente emergenza sanitaria. Nel rivolgere il più deferente omaggio ai caduti dell’Arma trasporti e materiali e al Labaro del sodalizio, invio a tutti convenuti in Milano l’augurio più intenso per il buon esito dell’incontro".(com)