© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo nuvoloso ovunque sin dalla notte, molto nuvoloso nel pomeriggio. Precipitazioni deboli nella prima parte della giornata a interessare i settori centro occidentali, in parziale estensione anche ai settori alpini e prealpini centro orientali nel pomeriggio, in attenuazione in serata. Temperature minime in aumento, massime stazonarie. In pianura minime tra 9 e 11°C, massime tra 13 e 15°C. (Rem)