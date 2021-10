Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo ovunque molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, quindi progressive e ampie schiarite a partire da ovest. Precipitazioni diffuse sin dalla notte e in intensificazione da moderate a localmente forti anche a carattere convettivo nelle ore centrali della giornata, in attenuazione ed esaurimento tra tardo pomeriggio e sera sulla fascia centro occidentale della Regione. Temperature minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo. In piaura minime a circa 10°C, massime attorno a 13°C. (Rem)