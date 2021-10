Civitavecchia: Coldiretti, soluzioni temporanee su mercato non in linea con principi Campagna amica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo contenti che l'amministrazione comunale creda nel progetto di Campagna Amica e del fatto che si possa prevedere l'apertura del mercato in piazza Calamatta, che per noi resta il luogo ideale". Così il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu, sulle dichiarazioni del sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, in merito alla presenza del mercato di Campagna Amica in piazza Calamatta. "Mercato che avrebbe dovuto aprire lo scorso 30 settembre, ma l'inaugurazione era stata rinviata temporaneamente dal sindaco per andare incontro alle 'forti preoccupazioni dei commercianti del mercato, soprattutto in questo particolare momento storico di crisi e difficoltà per i loro esercizi'. Una decisione accolta da Coldiretti con lo spirito di collaborazione che contraddistingue la federazione provinciale nell'ambito dei rapporti con i numerosi enti del territorio, che ospitano le esposizioni di Campagna Amica", spiega la nota. (segue) (Com)