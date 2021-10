Civitavecchia: Coldiretti, soluzioni temporanee su mercato non in linea con principi Campagna amica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il primo cittadino ha ora confermato - spiega ancora la nota - che si tratta di una 'soluzione temporanea' e che il mercato di Coldiretti rappresenta un progetto nel quale l'amministrazione comunale 'crede fortemente, in vista della ripresa delle crociere, ma che è congelata in attesa di riavere i normali flussi dei croceristi'. L'amministrazione comunale sostiene, inoltre, che la 'prospettiva a breve termine è quella di avviare una sperimentazione dell'iniziativa di Coldiretti proprio nel contesto del mercato, con l'obiettivo finale di riproporla nel punto di passaggio dei turisti'. Ed è anche su questo punto che è intervenuto il direttore di Coldiretti Roma, Giuseppe Casu, e sulla necessità di dare vita al mercato in piazza Calamatta, che resta l'unico luogo possibile". (segue) (Com)