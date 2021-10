Civitavecchia: Coldiretti, soluzioni temporanee su mercato non in linea con principi Campagna amica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riteniamo che si possa già avviare il mercato nell'area individuata in piazza Calamatta - aggiunge Casu - a prescindere dalla presenza o meno dei croceristi e dunque di un maggiore afflusso di turisti. I nostri mercati, infatti, hanno una funzione sociale per il territorio e consentono ai consumatori di instaurare un rapporto di fiducia con i produttori, che vendono solo a Km0 e quindi consentono di promuovere i prodotti locali. Al tempo stesso al loro interno si svolgono molte attività formative, come le fattorie didattiche e i laboratori di educazione alimentare per i più piccoli e non solo". "Per tutti questi motivi la scelta della collocazione del mercato è fondamentale. Le soluzioni temporanee - conclude Casu - devono essere coerenti con quelle che sono le caratteristiche e i principi ispiratori dei mercati di Campagna Amica. E quelle proposte attualmente dall'amministrazione, non lo sono assolutamente". (Com)