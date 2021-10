G20: Blinken incontra ministro Esteri indiano, focus su rafforzamento cooperazione indo-pacifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di stato Usa Antony Blinken ha incontrato ieri il ministro degli affari Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a margine del G20 in corso a Roma. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di stato, hanno discusso una serie di questioni, compresi gli sforzi per rafforzare la cooperazione indo-pacifica attraverso il Quad (dialogo strategico tra Usa, India, Giappone e Australia) e ampliare la cooperazione su priorità regionali comuni. Il segretario Blinken e il ministro Jaishankar hanno anche discusso della cooperazione per espandere l'accesso globale ai vaccini Covid-19, aumentare le ambizioni climatiche alla COP26 e rafforzare i loro impegni reciproci e il sostegno ai valori democratici condivisi. (Nys)