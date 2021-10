Marocco: ex premier Benkirane eletto segretario generale del partito islamico Pjd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro del Marocco Abdelillah Benkirane è stato eletto segretario generale del Partito islamico Giustizia e Sviluppo (Pjd) con 1.112 voti a favore, ovvero l’89 per cento dei 1.250 iscritti. Lo riferisce il portale informativo “Le 360”, secondo il quale la votazione è avvenuta ieri durante il congresso straordinario del partito. Benkirane era in lizza per il ruolo di segretario generale insieme ad Abdellah Bouanou e all’ex sindaco di Casablanca, Abdelaziz El Omari. Dopo la sconfitta subita dal Pjd alle scorse elezioni legislative dell’8 settembre, 30 membri del partito, guidato dal capo uscente del governo Saad Eddine el Othmani, si sono dimessi. Abdelilah Benkirane aveva già guidato il Pjd per due mandati tra il 2008 e il 2017, oltre ad aver ricoperto il ruolo di primo ministro dal 2011 al 2017, prima dell’elezione di El Othmani.(Mar)