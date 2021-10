G20: leader lanciano monetina a Fontana di Trevi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader che partecipano al G20, prima di spostarsi alla Nuvola di Fuksas per la seconda giornata dei lavori, si sono concessi una passeggiata nel centro di Roma. Un breve tour che si è concluso con una foto di gruppo a Fontana di Trevi, che per l’occasione è stata addobbata a festa con moquette azzurra sui gradini e granatieri schierati. E non è mancato il tradizionale lancio della monetina. Una monetina da un euro coniata in Italia, sulla quale è raffigurato l'uomo vitruviano simbolo del G20. Quanto al primo ministro britannico, Boris Johnson, che ieri è stato al Colosseo, questa mattina ha iniziato la sua giornata all’alba con una visita privata ai Fori Imperiali.(Rin)