Roma: chiama carabinieri annunciando suicidio ma poi spara a militari intervenuti, arrestato

- I carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Frascati hanno arrestato un uomo di 65 anni, incensurato, con le accuse di tentato omicidio e porto abusivo di arma. L’uomo, nella tarda serata di ieri, ha chiamato il 112 annunciando di volersi suicidare per motivi ancora sconosciuti. Le immediate ricerche, scattate in tutta la zona da parte dei carabinieri, hanno consentito di individuarlo, pochi minuti dopo, in un’area boschiva in località Pratoni del Vivaro: l’uomo è parso particolarmente agitato e stava imbracciando una doppietta calibro 12, illegalmente detenuta poiché risultata essere di proprietà del padre defunto. Vista la situazione di pericolo, i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Frascati, indossati i giubbotti antiproiettile e adottate tutte le accortezze del caso, hanno deciso di instaurare un dialogo con l’aspirante suicida e di avvicinarlo lentamente, nel tentativo di farlo desistere. (segue) (Rer)