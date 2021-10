Afghanistan: leader supremo dei talebani Akhundzada appare per la prima volta in pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dei talebani Haibatullah Akhundzada, guida suprema dell’emirato islamico dell’Afghanistan, ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella città afgana di Kandahar, nell’Afghanistan meridionale a 424 chilometri a sud ovest di Kabul. Lo riferisce l'agenzia di stampa afgana "Pajhwok", secondo la quale il leader talebano ha tenuto un discorso agli studenti della scuola Darul Uloom Hakimah. Akhundzada ha mantenuto in questi anni un basso profilo mediatico, inviando solamente messaggi pubblici in occasione delle festività islamiche e non è mai apparso in pubblico. Dalla loro comparsa all’inizio degli anni ’90 i talebani hanno sempre mantenuto la loro guida suprema sotto un alone di segretezza.(Res)