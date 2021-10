G20: Usa-Turchia, incontro tra Biden ed Erdogan a margine dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato questa mattina un incontro bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e quello della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, a margine dei lavori della seconda giornata del vertice G20 di Roma. Il confronto tra i due leader, che non hanno preso parte alla visita alla Fontana di Trevi con gli altri partecipanti al summit, avviene in un momento in cui le relazioni bilaterali tra Usa e Turchia sono ai minimi storici e verterà anche sulla possibile vendita di caccia F-16 ad Ankara, rimasta esclusa dal programma F-35. “Abbiamo in programma una buona conversazione”, si è limitato ad affermare Biden prima dell’incontro. (Res)