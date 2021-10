G20: Draghi, presidenza italiana vuole rafforzare crescita economica e renderla sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza italiana del G20 vuole rafforzare la crescita economica e renderla sostenibile, per il nostro pianeta e le generazioni future. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprendo i lavori della seconda giornata del summit del G20. L’obiettivo dei Paesi del mondo, secondo Draghi, dev’essere “onorare l’accordi Parigi” sul clima e perseguire “un’agenda sostenibile”. “Non possiamo più rimandare questi obiettivi”, ha detto il premier, ribadendo che la transizione richieste sforzi significativi” e che, in questo sforzo, “i governi devono sostenere imprese e cittadini”, perché si tratta di un’opportunità anche per rafforzare la “crescita economica, la produzione industriale e creare nuovi posti di lavoro”. In questo contesto, Draghi ha sottolineato l’importanza della cooperazione fra pubblico e privato. (Res)