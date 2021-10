Viabilità: Aspi, sulla A4 Milano-Brescia deviazioni allo svincolo di Sesto San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 novembre, con orario 22:00-5:00, chi proviene da Brescia, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Sesto San Giovanni. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto San Giovanni, si potrà rientrare dallo stesso, in direzione di Torino. (Com)