Clima: Macron, cooperazione tra Ue, Usa e Cina è essenziale

- Nelle ultime ore alcuni Stati hanno minacciato defezioni sugli accordi sul clima ma il lavoro diplomatico, la cooperazione tra Ue, Usa e Cina "è stata assolutamente essenziale". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron. "E' il momento a Roma di fare il massimo affinché i membri del G20 contribuiscano in modo utile alla Cop26 di Glasgow", ha dichiarato il presidente francese osservando che "nulla è mai scritto prima di una Cop". Macron ha in proposito ricordato quanto avvenuto alla precedente Cop di Parigi nel 2015, quando prima dell'intesa per contenere l'aumento delle temperature globali niente era stato concordato. (Res)