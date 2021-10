Business news: premier Algeria, governo rinuncerà a profitti Sonatrach e Sonelgaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Algeria ha deciso di rinunciare ai profitti di Sonatrach e Sonelgaz, le due aziende pubbliche più redditizie del Paese, e di altre imprese statali per consentire loro di espandere i propri investimenti e di intensificare le proprie attività. Lo ha detto il primo ministro e ministro delle Finanze “ad interim”, Aymen Benabderrahmane, ai membri della commissione per le Finanze in parlamento: "Il governo si aspetta un calo delle entrate, compresi i profitti di imprese pubbliche come Sonatrach e Sonelgaz", ha detto Benabderrahmane, citato dall'agenzia di stampa ufficiale “Aps”. Riguardo ai mezzi per coprire il deficit di bilancio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che il governo "non fa e non farà ricorso alla stampa di moneta o all'indebitamento esterno", aggiungendo: "Il prezzo di riferimento per barile di petrolio è stato adottato sulla base di 45 dollari al barile, mentre il prezzo del barile si aggira attualmente intorno agli 85 dollari al barile. Il Fondo per la regolazione delle entrate, al quale sarà destinato tale surplus, contribuirà ad assorbire questo deficit”, ha spiegato il premier. (Ala)