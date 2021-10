Business news: Arabia Saudita si impegna a guidare Medio Oriente nella riduzione emissioni CO2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita si appresta a chiudere il summit della “Middle East Green Initiative”, con una serie di impegni importanti, tra cui raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2060 e il lancio di una nuova iniziativa mirata investire fino a 10,4 miliardi di dollari per proteggere l’ambiente nella regione. Il summit è un'estensione del Forum inaugurale della Saudi Green Initiative (Sgi) del 23 ottobre e dell'evento “Youth Green Summit”, entrambi rivolti agli impegni climatici dell'Arabia Saudita e alle iniziative che daranno forma al futuro sostenibile del Paese. All’evento hanno partecipato diversi capi di governo, tra cui il primo ministro algerino Aymen Benabderrahmane, il premier marocchino Aziz Akhannouch, la premier tunisina Najla Bouden, il primo ministro pachistano Imran Khan, il premier greco Kyriakos Mitsotakis e il vice primo ministro russo Alexander Novak, oltre all’inviato Usa per il clima, John Kerry. (Res)