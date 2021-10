Brasile: uomini armati in consolato del Portogallo a Rio, sequestrati diplomatico e famiglia per un'ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei uomini armati sono entrati nel consolato del Portogallo a Rio de Janeiro (Brasile) tenendo in ostaggio il console, la moglie e il figlio per poco meno di un'ora. La famiglia del diplomatico - pur "molto scossa" per l'accaduto, riferisce il portale "G1" - si trova ora in buone condizioni di salute. Un assalto sferrato attorno alle 2 di notte di sabato nel quartiere meridionale della città, Botafogo, a poca distanza da uno degli uffici del sindaco di Rio. Gli uomini, riferiscono fonti della polizia ai media locali, sono prima penetrati in un appartamento adiacente, rubando un computer, un telefono e un cellulare, quindi hanno occupato la sede diplomatica che funge anche da residenza ufficiale del console. Al momento gli inquirenti non hanno fornito notizie sui possibili autori o sul movente dell'assalto. A settembre, un uomo ancora non identificato aveva scagliato un ordigno artigianale contro l'edificio che ospita il consolato generale della Cina, sempre nella zona meridionale di Rio, intaccandone solo la porta principale d'ingresso. (Brb)