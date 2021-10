Ue-Usa: intesa sull'export di acciaio e alluminio a margine del summit del G20 di Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tregua commerciale su acciaio e alluminio fra Unione europea e Stati Uniti: il summit del G20 iniziato ieri a Roma porta in dote, a latere dei lavori previsti in agenda, un’intesa che consentirà di rimuovere i dazi su oltre 10 miliardi di dollari all’anno di esportazioni ma anche di contenere l’offensiva cinese in questo settore di mercato. Bruxelles e Washington stavano lavorando duramente per raggiungere un accordo prima del primo dicembre, quando i dazi di ritorsione europei sarebbero raddoppiati, e l’intesa raggiunta dovrebbe introdurre un sistema di quote tariffarie basate sui volumi di acciaio e alluminio che verranno esportati da ambo le parti. "Abbiamo raggiunto un accordo con l'Ue che mantiene i dazi in vigore, ma consente a volumi limitati di acciaio e alluminio dell'Ue di entrare negli Stati Uniti senza dazi", ha dichiarato ieri sera la segretaria al Commercio degli Stati Uniti, Gina Raimondo. Dello stesso tenore le dichiarazioni dell’omologo europeo, il commissario per il Commercio Valdis Dombrovskis. "Abbiamo concordato con gli Stati Uniti di sospendere la nostra controversia commerciale su acciaio e alluminio e avviare una cooperazione su un accordo globale sostenibile", ha affermato Dombrovskis, aggiungendo che Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, forniranno maggiori dettagli nella giornata. (segue) (Res)