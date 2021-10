© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, domenica 31 ottobre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2751m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: un'area di basse pressione si avvicina da Ovest determinando un peggioramento del tempo su Piemonte, Liguria e VDA. Cieli molto nuvolosi e piogge diffuse per lo più deboli-moderate. Ventilazione di tramontana in rinforzo sul Ponente ligure, da Sud sul Levante. Mar ligure mosso. (Rpi)