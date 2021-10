Giappone: oggi le elezioni generali, premier Kishida punta a ottenere mandato popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tengono oggi in Giappone le elezioni generali. Secondo i sondaggi diffusi questa settimana il Partito liberaldemocratico del Giappone (Pld) faticherà ad ottenere una maggioranza assoluta di oltre 233 seggi alla camera dei rappresentanti. Secondo l’ultima rilevazione effettuata dal quotidiano "Nikkei", il Pld può contare su una maggioranza netta in quasi il 60 per cento dei seggi uninominali, ma nei seggi assegnati secondo un criterio proporzionale il vantaggio del primo partito giapponese si è in parte eroso, e non è chiaro se la formazione politica del primo ministro Fumio Kishida riuscirà a riconquistarne almeno 66, pari al numero che detiene attualmente. Dal sondaggio emerge inoltre che circa il 10 per cento dell'elettorato giapponese è ancora indeciso. Secondo il sondaggio, la capacità del Pld di ottenere una maggioranza autonoma alla Camera bassa dipende dall'esito ancora incerto dell'elezione nel 40 per cento circa dei seggi contesi dal Pld e dal Partito costituzionale democratico. (segue) (Git)