G20: al via seconda giornata di lavori, negoziato complesso sul clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit del G20 di Roma si apre con l’auspicio di raggiungere un’intesa sul cambiamento climatico, tema centrale della seconda giornata di lavori. Dopo la concretizzazione dell’accordo sulla tassazione globale alle multinazionali annunciata ieri e l’impegno alla condivisione delle dosi di vaccini contro il Covid-19 con i Paesi più indietro nelle loro campagne di immunizzazione, il negoziato odierno si presenta in modo molto più complicato e sul tema che sarà dominante nei prossimi giorni, visto il concomitante avvio della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26). La questione non è tanto l’impegno su sforzi comuni per abbattere il riscaldamento globale e fissare l’obiettivo zero emissioni di CO2, quanto piuttosto coordinare le scadenze delle rispettive agende delle più importanti economie del mondo. L’obiettivo posto dall’Unione europea è quello di raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050, ma l’Europa produce solo il 7-8 per cento delle emissioni: per questo motivo, il coinvolgimento di Cina, India e Russia è fondamentale in questo dossier. Da Pechino e Nuova Delhi emergono divergenze sulle scadenze – la Cina propone di procrastinare la deadline al 2060, mentre l’India non sembra voler prendere impegni precisi –, mentre in generale i Paesi in via di sviluppo ritengono che drastici interventi sui loro programmi industriali potrebbero limitarne la crescita. (segue) (Res)