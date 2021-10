G20: al via seconda giornata di lavori, negoziato complesso sul clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto i lavori riprendono oggi dopo la passeggiata in corso a Fontana di Trevi, nel centro storico di Roma, proprio con due eventi dedicati alla lotta al cambiamento climatico. Il primo sarà copresieduto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal principe del Galles, Carlo, e sarà dedicato al ruolo del settore privato nella lotta contro il cambiamento climatico. La seconda sessione, invece, sarà quella incentrata proprio sul clima e l’ambiente. Dopo una breve pausa durante il quale il premier avrà un bilaterale con l’omologo canadese, Justin Trudeau, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel pomeriggio è attesa una sessione sullo sviluppo sostenibile, prima della chiusura definitiva per concordare gli ultimi dettagli della dichiarazione finale. Il vertice terminerà ufficialmente con la conferenza stampa del presidente Draghi. I leader, quindi, si trasferiranno fra oggi e domani a Glasgow per partecipare ai lavori della Cop26. (Res)