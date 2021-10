Business news: Cina, profitti industriali in crescita del 44,7 per cento nei primi tre trimestri del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti industriali della Cina hanno raggiunto i 994 miliardi di dollari nei primi tre trimestri del 2021, con un incremento del 44,7 per cento su base annua. Sono le ultime stime dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che evidenza un'espansione della crescita economica di 41,2 punti percentuali rispetto allo stesso periodo nel 2019. Nel solo mese di settembre, le principali imprese industriali cinesi hanno conseguito profitti per 115,4 miliardi di dollari, pari a un incremento del 16,3 per cento su base annua. (Cip)